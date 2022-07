Trieste, Passaro vola in semifinale (Di venerdì 22 luglio 2022) Il 21enne perugino affronterà il vincente del derby Maestrelli-Caruso nel penultimo atto dell'ATP Challenger di scena sul 'rosso' del capoluogo di regione. Stop nei quarti per Agamenone Leggi su federtennis (Di venerdì 22 luglio 2022) Il 21enne perugino affronterà il vincente del derby Maestrelli-Caruso nel penultimo atto dell'ATP Challenger di scena sul 'rosso' del capoluogo di regione. Stop nei quarti per Agamenone

ellepereffe : Passaro in semi a Trieste - TENIPOcom : ATP CH100 Trieste - Clay (Quarterfinal) Francesco Passaro (ITA) def. Norbert Gombos (SVK) 6-3 3-6 6-2 - CassanoCaterina : RT @racchette: Tre partite da vedere per prepararsi al meglio alla prossima puntata di Racchette: - Gstaad, Martinez-Berrettini, ore 12:00… - racchette : Tre partite da vedere per prepararsi al meglio alla prossima puntata di Racchette: - Gstaad, Martinez-Berrettini, o… - andreatifainter : Maestrelli Passaro in semifinale a Trieste e si godrebbe -