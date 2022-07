Treviglio, un neonato è rimasto intrappolato in auto sotto il sole: salvato dai vigili del fuoco (Di venerdì 22 luglio 2022) Un neonato di appena cinque giorni è rimasto intrappolato in auto. È successo a Treviglio, un piccolo comune in provincia di Bergamo. A lanciare l’allarme è stata la madre, non appena si è resa conto di quanto fosse accaduto. Il piccolo è stato sottoposto a delle visite di controllo ed è in buone condizioni. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, giovedì 21 luglio, intorno alle 10. A quanto emerso da una prima ricostruzione la mamma aveva parcheggiato nei pressi della farmacia comunale di viale Piave e, dopo aver rimesso in auto il bimbo, era intenta a caricare il passeggino. La donna però ha lasciato inserite le chiavi nel quadro e quando ha chiuso la portiera è scattata la serratura di sicurezza. Così il piccolo è rimasto bloccato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Undi appena cinque giorni èin. È successo a, un piccolo comune in provincia di Bergamo. A lanciare l’allarme è stata la madre, non appena si è resa conto di quanto fosse accaduto. Il piccolo è statoposto a delle visite di controllo ed è in buone condizioni. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, giovedì 21 luglio, intorno alle 10. A quanto emerso da una prima ricostruzione la mamma aveva parcheggiato nei pressi della farmacia comunale di viale Piave e, dopo aver rimesso inil bimbo, era intenta a caricare il passeggino. La donna però ha lasciato inserite le chiavi nel quadro e quando ha chiuso la portiera è scattata la serratura di sicurezza. Così il piccolo èbloccato ...

