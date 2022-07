Thor: Love and Thunder, il crepuscolo degli dei secondo Taika Waititi (Di venerdì 22 luglio 2022) All'interno del cinecomic Thor: Love and Thunder le divinità sono rappresentate in modo meschino e decadente, ma per fortuna vince l'amore. Thor: Love and Thunder è il nuovo cinecomic diretto e co-scritto da Taika Waititi (in compagnia di Jennifer Kaytin Robinson) che torna a lavorare sul dio del tuono dopo l'eversiva e rivoluzionaria impronta che ha dato al personaggio con Thor: Ragnarok (2017). In particolare, la pellicola si appoggia a due cicli fumettistici de La Casa delle Idee ovvero Thor Dio del Tuono di Jason Aaron ed Esad Ribic e La Potente Thor anch'esso di Aaron. Se dal primo Waititi ha raccolto tutti gli elementi per la costruzione dell'antagonista a partire dal suo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 luglio 2022) All'interno del cinecomicandle divinità sono rappresentate in modo meschino e decadente, ma per fortuna vince l'amore.andè il nuovo cinecomic diretto e co-scritto da(in compagnia di Jennifer Kaytin Robinson) che torna a lavorare sul dio del tuono dopo l'eversiva e rivoluzionaria impronta che ha dato al personaggio con: Ragnarok (2017). In particolare, la pellicola si appoggia a due cicli fumettistici de La Casa delle Idee ovveroDio del Tuono di Jason Aaron ed Esad Ribic e La Potenteanch'esso di Aaron. Se dal primoha raccolto tutti gli elementi per la costruzione dell'antagonista a partire dal suo ...

MarvelNewsIT : Le emozioni di Thor: Love And Thunder rivivono al Parco di Ostia Antica, che accoglie Natalie Portman in un incredi… - Gingy7891 : RT @marvelcinemaita: ‘Thor: Love and Thunder’ supera gli 8 milioni di euro e domina il box-office italiano! - dylanownsme : comunque ieri ho finalmente visto thor love and thunder e se vi dicono uno sei migliori film dell’MCU uscito per or… - marvelcinemaita : ‘Thor: Love and Thunder’ supera gli 8 milioni di euro e domina il box-office italiano! - badtasteit : Thor: Love and Thunder, i tatuaggi di Thor e molto altro nelle foto dal dietro le quinte -