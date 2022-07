Stupro di Capodanno | la resa dei conti | «Qualcuno se l' è cantata | ora s' ammazzamo»

rep_roma : L’ombra dei Casamonica sullo stupro di Capodanno: 'Se faccio il nome arrestano 30 persone e inizia la guerra' [aggi… - FonteUfficiale : 'Così quella notte mi ha cambiata” - luigisa27514204 : Stupro Capodanno, le chat delle ragazze “L’hanno violentata in 15. Hanno fatto il panico” - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Stupro di Capodanno: «Nel mio cervello c’è il film dei dolori patiti» - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Stupro Capodanno, le chat delle ragazze “L’hanno violentata in 15. Hanno fatto il panico” [di Romina Marceca, Andrea Ossino… -

Quando i Carabinieri hanno provato a cercarlo per sentirlo come testimone sulla folle serata del 31 dicembre 2020 , quando un party a base di droghe e psicofarmaci è culminato con unodi gruppo in danno di una sedicenne, lui ha cercato di dileguarsi. Ha staccato il telefono, non si è fatto trovare a casa. Non sapeva che gli inquirenti stavano intercettando i suoi amici, ...Fulvio Fiano e Giulio De Santis per il 'Corriere della Sera - ed. Roma'dinella villetta di primavalle 'Mi fa sorridere come foto ma non sapevo nemmeno che esistesse'. Nel suo primo interrogatorio, al momento di sporgere ...Il nuovo interrogatorio della 16enne depositato negli ultimi giorni. Le frasi choc: «Non riesco a riposare, dormo tre ore la notte e il pomeriggio sono stanca» «Le ragazze mi hanno mandato audio su Wh ...Dalle intercettazioni dei carabinieri emerge la preoccupazione dei ragazzi per gli sviluppi delle indagini sulla droga nella villa“Vogliono sapere tutto, ma ...