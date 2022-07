“Stupore...”. Mattarella resta senza parole per i retroscena sulla crisi: qualcosa non torna (Di venerdì 22 luglio 2022) Al Quirinale c'è stato «Stupore» per le ricostruzioni fatte da Silvio Berlusconi degli ultimi concitati giorni che hanno portato alla crisi di governo e alle dimissioni di Mario Draghi. A raccontare il retroscena è l'Huffington Post: «Sergio Mattarella è rimasto molto colpito nel leggere la ricostruzione della crisi, che il Cavaliere ha affidato a una serie di interviste». Berlusconi - ricostruisce sempre l'Huffington Post - racconta di aver chiamato, il giorno del voto di fiducia al Senato, prima Mattarella e poi Draghi e «di aver letto a tutti e due il testo della nostra risoluzione». E prosegue: «Nessuno dei due ha sollevato obiezioni» perché «lì non c'era scritto mandiamo a casa Draghi, ma il contrario». Ovvero la richiesta di un Draghi bis, cambiando alcuni ministri. «Bastava - ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) Al Quirinale c'è stato «» per le ricostruzioni fatte da Silvio Berlusconi degli ultimi concitati giorni che hanno portato alladi governo e alle dimissioni di Mario Draghi. A raccontare ilè l'Huffington Post: «Sergioè rimasto molto colpito nel leggere la ricostruzione della, che il Cavaliere ha affidato a una serie di interviste». Berlusconi - ricostruisce sempre l'Huffington Post - racconta di aver chiamato, il giorno del voto di fiducia al Senato, primae poi Draghi e «di aver letto a tutti e due il testo della nostra risoluzione». E prosegue: «Nessuno dei due ha sollevato obiezioni» perché «lì non c'era scritto mandiamo a casa Draghi, ma il contrario». Ovvero la richiesta di un Draghi bis, cambiando alcuni ministri. «Bastava - ...

