(Di venerdì 22 luglio 2022) L’annuncio della gravidanza dinon è stato accolto da tutti in modo “pacifico”. Non sono infatti mancate le frecciatine prima di Mirko Gancitano, il fidanzato di Guenda Goria, poi del suo ex, l’ex “Lenticchio” di Temptation Island. Proprio dopo quella esperienza, infatti, la coppia decise di mettere un punto alla loro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Selvaggia Roma incinta, Francesco Chiofalo svela un retroscena “scomodo”: lei sbotta #selvaggiaroma #gfvip - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Selvaggia Roma è incinta, la dolce dedica al compagno: 'Sei l'amore della mia vita' #selvaggiaroma #gravidanza #lucat… - ParliamoDiNews : Francesco Chiofalo attacca Selvaggia Roma: le sue parole #Gfvip #22luglio - AngoloDV : Francesco Chiofalo attacca Selvaggia Roma: le sue parole #gfvip #francescochiofalo #selvaggiaroma… - DonnaGlamour : Selvaggia Roma è incinta, Francesco Chiofalo: “Quando io ho avuto il tumore ecco cosa ha fatto” -

Così, però, non la pensaLucarelli. La giornalista, appunto, ricorda che la cerimonia di matrimonio fra Totti e Ilary venne trasmessa, ai tempi, in diretta TV su SKY. Sottolinea, allora, ...Francesco Chiofalo, ex fidanzato di, è tornato a tuonare contro l'ex gieffina che ha appena annunciato di essere incinta. Appena un giorno faha annunciato di aspettare il suo primo figlio insieme al ...Selvaggia Roma incinta del nuovo compagno, Francesco Chiofalo svela un retroscena “scomodo”: lei sbotta, ecco cosa è successo in queste ore.Selvaggia Roma in dolce attesa ha ascoltato il lungo messaggio del suo ex Francesco Chiofalo pubblicato nelle stories ...