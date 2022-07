Scherma | Mondiali Il Cairo 2022 | Italia ai quarti con le squadre di fioretto maschile e sciabola femminile

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 luglio 2022)avanti tutta aiIldi. In Egitto, nella giornata in cui si giocano le medaglie ledie di spada, si sono svolte anche le qualificazioni di altre due prove a. I fiorettisti Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi hanno battuto prima l’Uzbekistan (45-31) e poi il Brasile (45-17), staccando così il pass per idi finale, in programma sabato 23 luglio. Approdano aianche letrici Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston e Eloisa Passaro, che hanno superato la Grecia con il punteggio di 45-42 e sabato affronteranno l’Ungheria. IL ...