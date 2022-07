Ricky Martin parla per la prima volta delle accuse di incesto di suo nipote: "La verità ha vinto" (Di venerdì 22 luglio 2022) Ricky Martin si è recentemente aperto a proposito delle accuse di incesto di suo nipote, prima attraverso un video ed in seguito con una dichiarazione dei suoi avvocati. Ricky Martin ha parlato pubblicamente delle accuse che suo nipote ha mosso contro di lui: definendo il caso "devastante per me, per la mia famiglia e per i miei amici", il cantante si è detto sollevato del fatto che il ragazzo abbia ritirato tutte le sue affermazioni. All'inizio di questo mese, il nipote di Martin aveva richiesto un'ordinanza restrittiva contro di lui. Un giudice ha concesso l'ordine ai sensi della legge sulla prevenzione e l'intervento della violenza ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 luglio 2022)si è recentemente aperto a propositodidi suoattraverso un video ed in seguito con una dichiarazione dei suoi avvocati.hato pubblicamenteche suoha mosso contro di lui: definendo il caso "devastante per me, per la mia famiglia e per i miei amici", il cantante si è detto sollevato del fatto che il ragazzo abbia ritirato tutte le sue affermazioni. All'inizio di questo mese, ildiaveva richiesto un'ordinanza restrittiva contro di lui. Un giudice ha concesso l'ordine ai sensi della legge sulla prevenzione e l'intervento della violenza ...

