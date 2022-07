Questura di Benevento | annunciata la promozione di dirigenti e funzionari

(Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel corso del Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato tenuto nella mattinata odierna, ladiha visto ladei seguenti: Vice Questore dr. Giuseppe De Paola, promosso Primo Dirigente; Medico Principale della Polizia di Stato dr.ssa Valeria Marino, promossa Medico Capo; Commissario Gianfranco Sacco, promosso Commissario Capo; Commissario Giuseppe Degemmis, promosso Commissario Capo. Gli avanzamenti di carriera sono stati concessi adediti al lavoro, professionalmente preparati e animati da un forte spirito di servizio. Il Questore della provincia diporge ai colleghi promossi i suoi migliori auspici per un ...

Ladiha emanato il dispositivo di traffico e di accesso all' Arena Musa relativo al BCT MUSICA dal 29 Luglio al 1 Agosto. Il senso unico sarà istituito nel seguente modo arrivando da ......questa mattina dal Questore della provincia di, Edgardo Giobbi, che ha voluto rimarcare alcuni aspetti della gestione dei pubblici spettacoli di esclusiva competenza della. In ...Tutto pronto per il Bct Music Festival, la manifestazione dedicata alla musica in scena dal 29 luglio al 1 agosto prossimi. Come è noto, si parte il 29 luglio con l’esibizione di Irama, per poi proseg ...Nell’ambito dei controlli relativi alla movida, la Questura di Benevento ha avviato, già da tempo, anche il monitoraggio degli addetti al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo press ...