Ora il Pd ha l'opportunità di rilanciare l'eredità di Draghi (ammesso che trovi il coraggio) (Di venerdì 22 luglio 2022) Adesso al Nazareno ci saranno le lunghe riunioni sui "criteri" per le liste per le elezioni del 25 settembre, una delle cose in assoluto più defatiganti per chi vi partecipa, un trionfo di acqua minerale e maniche arrotolate e bloc notes con nomi a matita e gomma da cancellare, di «questo va messo per forza in una posizione sicura». Già, ma qual è un posizione sicura? Il "criterio" che solitamente viene adottato è questo: dirigenti centrali e locali e parlamentari nelle liste bloccate, invece "esterni" più o meno famosi nei collegi uninominali magari in grado di ricevere il consenso di partiti alleabili con il Pd. La tentazione di salvare dirigenti magari non popolarissimi è sempre forte, ma ieri Enrico Letta è tornato sull'immagine di candidati «con gli occhi di tigre» da sguinzagliare nel Paese, forse proprio a voler indicare la sua volontà di rinnovamento. Vedremo. Certo, che le ...

