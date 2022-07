Napoli, CdS: “Kim in azzurro, ma occhio alla maxi clausola” (Di venerdì 22 luglio 2022) Napoli, CDS- Come riporta il CdS, la squadra Napoli ha davvero chiuso un grande colpo di mercato per il dopo Koulibaly. “È stata la parola chiave di una trattativa che ha vissuto diversi momenti. Kim è entrato da mesi nei radar del Napoli, è stata la prima scelta dopo l’addio di Koulibaly al Chelsea con l’ok di Spalletti che si era espresso pubblicamente ritenendolo profilo «da Napoli e da Champions League». De Laurentiis sperava di concludere l’operazione per una cifra inferiore ai 20 milioni della clausola, ma l’inserimento del Rennes – disposto a coprirla per intero – ha costretto il Napoli a rivedere la propria offerta ottenendo la possibilità di pagarla in due rate. Non è stato difficile convincere il calciatore che, pur legato a Genesio, allenatore dei francesi, suo maestro al ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 22 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS, la squadraha davvero chiuso un grande colpo di mercato per il dopo Koulibaly. “È stata la parola chiave di una trattativa che ha vissuto diversi momenti. Kim è entrato da mesi nei radar del, è stata la prima scelta dopo l’addio di Koulibaly al Chelsea con l’ok di Spalletti che si era espresso pubblicamente ritenendolo profilo «dae da Champions League». De Laurentiis sperava di concludere l’operazione per una cifra inferiore ai 20 milioni della, ma l’inserimento del Rennes – disposto a coprirla per intero – ha costretto ila rivedere la propria offerta ottenendo la possibilità di pagarla in due rate. Non è stato difficile convincere il calciatore che, pur legato a Genesio, allenatore dei francesi, suo maestro al ...

