Meteo, arrivano le correnti a getto: ecco spiegata la ragione del caldo estremo (Di venerdì 22 luglio 2022) Europa in fiamme. Le elevate temperature stanno facendo registrare a molti paesi il record storico. Basta pensare ai 40 gradi nel Regno Unito. Il motivo? Il surriscaldamento che, riferisce una ricerca di Nature Communications, nel Vecchio Continente avviene a una velocità maggiore di quasi tutte le altre zone del mondo. La riprova è la recente serie di estati consecutive eccezionalmente calde e secche. E in futuro sarà sempre peggio. Oltre al surriscaldamento globale, però, ci sono altri fattori che incidono. Tra questi la circolazione atmosferica su larga scala e gli stati delle correnti a getto. Questi ultimi altro non sono che "fiumi d'aria" larghi fino a 120 chilometri che si spostano a grande velocità nell'atmosfera a un'altitudine compresa tra i 6 e gli 8 chilometri. E ancora: la diminuzione dell'umidità del suolo, la circolazione ...

