LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: fiorettiste in finale! Adesso la semifinale degli spadisti (Di venerdì 22 luglio 2022) 13.40 Vincono gli Stati Uniti! 45-35 contro la Francia: designata così l'avversaria delle azzurre in finale. 13.35 Adesso c'è una tra Francia e Stati Uniti con la formazione a stelle e strisce avanti 38-33 all'inizio dell'ultimo assalto. 13.33 Davvero caparbie le azzurre che hanno condotto un match piuttosto altalenante, ma si sono fatte trovare pronte quando contava. L'ultimo assalto di Errigo ha liberato la gioia di tutta la squadra. 45-37 FINALEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!! L'ITALIA BATTE IL GIAPPONE GRAZIE AD UNA SUPER ERRIGO!!! 44-37 Buona difesa della nipponica. 44-36 Arrivano i match point per l'Italia! 43-36 Sorpresa la giapponese dalla finta di Errigo! 42-36 PARATA E RISPOSTA ERRIGOOOOO!!!! 41-36 ANCORA ERRIGO!!!! Splendida stoccata in difesa! 40-36 IN ALLUNGO ERRIGO!! 39-36 Corpo a corpo

