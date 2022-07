Le ore più lunghe di Giorgetti, dubbi e dimissioni respinte. “Non rinnegherò mai Draghi” (Di venerdì 22 luglio 2022) Dai paragoni con Cristiano Ronaldo all’abbraccio dopo il discorso e il lungo applauso: «Li faccio a chi li merita». Poi la telefonata di Bossi: «Quei due sbagliano», mentre Salvini chiede ai ministri di «metterci la faccia» Leggi su lastampa (Di venerdì 22 luglio 2022) Dai paragoni con Cristiano Ronaldo all’abbraccio dopo il discorso e il lungo applauso: «Li faccio a chi li merita». Poi la telefonata di Bossi: «Quei due sbagliano», mentre Salvini chiede ai ministri di «metterci la faccia»

NetflixIT : “Non uscite nelle ore più calde” Noi tutto il giorno: - AlexBazzaro : Sono passate 48 ore da quando #Burioni ha offeso una ragazza fragile. Nessun politico di sinistra ha condannato la… - EnricoLetta : Ora ci sono #cinquegiorni per lavorare affinché il Parlamento confermi la #fiducia al Governo #Draghi e l’Italia es… - Giura_Lucato_ : #Draghi presenta le dimissioni e meno di 24 ore dopo gazprom riapre il nord stream. Per l’Italia +71% di gas dalla… - AironAngel : @johnnypalomba Anziani che escono nelle ore più calde, bambini che non bevono molto -