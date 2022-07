Juventus, Allegri: “Innesti importanti, un dovere puntare allo Scudetto” (Di venerdì 22 luglio 2022) La Juventus è atterrata nella notte italiana a Las Vegas: è ufficialmente iniziata l’avventura americana dei bianconeri. La squadra ha visitato l’Allegiant Stadium, dove giocano i Las Vegas Raiders e dove nella serata americana (alle ore 5.00 italiane di sabato 23 luglio) disputerà la sua prima amichevole precampionato 2022 contro i Chivas di Guadalajara. Presenti i nuovi acquisti Bremer, Gatti, Pogba e Di Maria, mentre sono rimasti a Torino gli infortunati Arthur, De Sciglio, Chiesa e Kaio Jorge. Non sono partiti nemmeno Rabiot (per motivi personali) e Ramsey (in uscita). “Domani è la prima partita, abbiamo lavorato bene per dieci giorni e sono curioso di vedere come ci comporteremo in campo – ha detto il tecnico Massimiliano Allegri -. Sarà un buon test, i nostri avversari sono di grande valore: sappiamo che il Chivas è una squadra molto ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Laè atterrata nella notte italiana a Las Vegas: è ufficialmente iniziata l’avventura americana dei bianconeri. La squadra ha visitato l’Allegiant Stadium, dove giocano i Las Vegas Raiders e dove nella serata americana (alle ore 5.00 italiane di sabato 23 luglio) disputerà la sua prima amichevole precampionato 2022 contro i Chivas di Guadalajara. Presenti i nuovi acquisti Bremer, Gatti, Pogba e Di Maria, mentre sono rimasti a Torino gli infortunati Arthur, De Sciglio, Chiesa e Kaio Jorge. Non sono partiti nemmeno Rabiot (per motivi personali) e Ramsey (in uscita). “Domani è la prima partita, abbiamo lavorato bene per dieci giorni e sono curioso di vedere come ci comporteremo in campo – ha detto il tecnico Massimiliano-. Sarà un buon test, i nostri avversari sono di grande valore: sappiamo che il Chivas è una squadra molto ...

