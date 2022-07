Jeans corti mon amour!??? (Di venerdì 22 luglio 2022) Gli short in denim sono un must have estivo e indossarli non solo è super fashion, ma è anche divertente! Questi pantaloncini super cool infatti si prestano per essere indossati in tanti modi diversi a seconda del nostro stile e del nostro umore! Vediamo insieme qualche abbinamento cool per l’estate e non solo! Con il pull pelosino Il denim ha la caratteristica di risultare assolutamente perfetto con qualunque colore: è un neutro infatti, che si presta benissimo ad essere portato anche con capi difficili, perché li sdrammatizza e li rende facili e portabili. Quindi, anche il vostro maglioncino pelosetto da mezza stagione, con lo short in denim e le gambe abbronzate sarà bellissimo! Visualizza questo post su Instagram Con la camicia maschile Forse è una delle combinazioni che preferisco: gli shorts in denim con la camicia maschile, con il motivo ... Leggi su dilei (Di venerdì 22 luglio 2022) Gli short in denim sono un must have estivo e indossarli non solo è super fashion, ma è anche divertente! Questi pantaloncini super cool infatti si prestano per essere indossati in tanti modi diversi a seconda del nostro stile e del nostro umore! Vediamo insieme qualche abbinamento cool per l’estate e non solo! Con il pull pelosino Il denim ha la caratteristica di risultare assolutamente perfetto con qualunque colore: è un neutro infatti, che si presta benissimo ad essere portato anche con capi difficili, perché li sdrammatizza e li rende facili e portabili. Quindi, anche il vostro maglioncino pelosetto da mezza stagione, con lo short in denim e le gambe abbronzate sarà bellissimo! Visualizza questo post su Instagram Con la camicia maschile Forse è una delle combinazioni che preferisco: gli shorts in denim con la camicia maschile, con il motivo ...

snowof85 : RT @pantoprazolo: Look da montagna e sei subito una di Milano-Milano: canotta bianca, sopra camicia aperta a quadrettoni rosso e neri, shor… - pantoprazolo : Look da montagna e sei subito una di Milano-Milano: canotta bianca, sopra camicia aperta a quadrettoni rosso e neri… - blancomydrug : ma gli ultimi outfit dei ballerini sono osceni... che son quei pantaloni corti e i jeans sotto le gonne che siamo agli inizi del 2000 ? ???? - ggiiaadaaa : @giulionaaaaa tuta amo, sei matta a ballare con i jeans, non conta se sono corti - rompi_balle : @sonoesauritax io le metto con tutto, coi jeans corti, pantaloncini corti, gonne, vestiti ahahha -