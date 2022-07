Lopinionista : Iskra Menarini, online il video di “Caruso” di Lucio Dalla - giovannizambito : Iskra Menarini: arriva online il video di 'Caruso' - sehmagazine : ?? È online il video di “Caruso”, il singolo di Iskra Menarini contenuto nel suo album “Lucio dove vai? Io sono qui”… - IndexmusicInfo : - gruppiemergenti : È online il video di '????????????' il singolo di ?????????? ????????????????. -

MEI – Meeting degli Indipendenti

Una grande serata di omaggio a Lucio Dalla, nel decennale dalla scomparsa, vedrà protagonista la sua corista storicache racconterà storie e aneddoti del grande cantautore italiano e ..."Tutte le volte che canto "Caruso" la gente si alza in piedi e batte le mani con partecipazione perché capisce che interpreto Lucio con il cuore - afferma- Lui mi ha portato al suo fianco in tutto il mondo: in ogni occasione Lucio ricavava uno spazio tutto mio facendomi cantare un brano da solista. Quando Lucio mi ha fatto cantare a New ... È online il video di “Caruso” il singolo di Iskra Menarini, contenuto nel suo album “Lucio dove vai Io sono qui” (PlayAudio/Azzurra Music) disponibile in digitale e fisico. – MEI – Meeting degli Indipendenti BOLOGNA – È online il video di “Caruso” il singolo di Iskra Menarini, contenuto nel suo album “Lucio dove vai Io sono qui” (PlayAudio/Azzurra Music) disponibile in digitale e fisico. Il brano fa ...È online il video di “Caruso” il singolo di Iskra Menarini, contenuto nel suo album “Lucio dove vai Io sono qui” (PlayAudio/Azzurra Music) disponibile in digitale e fisico. È online il video di “Caru ...