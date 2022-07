Inter, Pirola: «Pronto per la Salernitana, sogno di tornare» (Di venerdì 22 luglio 2022) Le parole di Pirola dopo il rinnovo con l’Inter e il prestito alla Salernitana: «Abbiamo firmato, Nicola un motivatore» Lorenzo Pirola ha appena firmato il rinnovo in sede con l’Inter ed è Pronto al prestito alla Salernitana. Di seguito le sue parole ai giornalisti. «Sono molto contento, abbiamo firmato tutto. Salernitana? Ho sensazioni molto positive, abbiamo in mente di fare un gran campionato, l’obiettivo è la salvezza e speriamo di riuscirci. Sono Interista e ho fatto il settore giovanile, l’obiettivo è tornare. Ad Appiano Gentile ho trovato un clima ottimo, sereno e giusto per lavorare. Vogliono lo Scudetto e glielo auguro. Nicola? È un gran motivatore, penso si possa fare bene a Salerno». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Le parole didopo il rinnovo con l’e il prestito alla: «Abbiamo firmato, Nicola un motivatore» Lorenzoha appena firmato il rinnovo in sede con l’ed èal prestito alla. Di seguito le sue parole ai giornalisti. «Sono molto contento, abbiamo firmato tutto.? Ho sensazioni molto positive, abbiamo in mente di fare un gran campionato, l’obiettivo è la salvezza e speriamo di riuscirci. Sonoista e ho fatto il settore giovanile, l’obiettivo è. Ad Appiano Gentile ho trovato un clima ottimo, sereno e giusto per lavorare. Vogliono lo Scudetto e glielo auguro. Nicola? È un gran motivatore, penso si possa fare bene a Salerno». L'articolo ...

