Inter, mal digeriti i rifiuti di Sanchez: posto in lista Champions a rischio (Di venerdì 22 luglio 2022) Alexis Sanchez, inserito da tempo nella lista trasferimenti, rischia il posto in lista Champions: l’Inter non digerisce i suoi rifiuti Secondo quanto riportato da calciomercato.it, l’Inter non sta digerendo molto bene i rifiuti di Alexis Sanchez alle altre società. Per questo motivo, non solo il cileno non è stato convocato nella rosa di giocatori in partenza per Lens, ma l’ultima indiscrezione dice che sarebbe a rischio anche il suo inserimento nella lista Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Alexis, inserito da tempo nellatrasferimenti, rischia ilin: l’non digerisce i suoiSecondo quanto riportato da calciomercato.it, l’non sta digerendo molto bene idi Alexisalle altre società. Per questo motivo, non solo il cileno non è stato convocato nella rosa di giocatori in partenza per Lens, ma l’ultima indiscrezione dice che sarebbe aanche il suo inserimento nella. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inter_Scout : @iDeAle24 Interessante Il problema è che per Ausilio Ndour è un medicinale per il mal di testa - NozzaRiccardo : @Inter_Scout Per scaramanzia... Facciamogli cambiare il numero di maglia, che l'ultimo giovane con il 45 mi fa anc… - prioritaacmilan : @FabRavezzani E aggiungo, il periodo d’oro è finito proprio a causa della mal gestione di coloro che hanno comporta… - Luca__Speranza : RT @LinoXgo: O'pappon o' cinese o' merican Mriosi ata schiatta' Poropoppoppo' poropoppoppo' Tu si vulut mal a tutta sta gent Anna schiatta… - LinoXgo : O'pappon o' cinese o' merican Mriosi ata schiatta' Poropoppoppo' poropoppoppo' Tu si vulut mal a tutta sta gent An… -