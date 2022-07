Incendio in un camping a Castel Fusano: bungalow distrutti (Di venerdì 22 luglio 2022) L' Incendio è scoppiato poco prima delle 17. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto e divorato la struttura ricettiva ' Roma Capitol camping ' a piazza di Castel Fusano vicino ad Ostia . Le casette ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 luglio 2022) L'è scoppiato poco prima delle 17. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto e divorato la struttura ricettiva ' Roma Capitol' a piazza divicino ad Ostia . Le casette ...

