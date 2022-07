Incendio alla pineta di Castel Fusano, le fiamme avvolgono parte del campeggio Country CLub (Di venerdì 22 luglio 2022) Ostia – Brucia ancora la pineta di Castel Fusano. Dalle ore 17.00 sono tre le squadre dei pompieri, con al seguito 2 autobotti, il carro autoprotettori, ed i volontari della Protezione Civile giunti sul litorale per spegnere il maxi rogo che ha coinvolto una parte del campeggio Country CLub, dove si trovano diverse strutture in legno. Sul posto sta lavorando un elicottero e stanno arrivando due Canadair. “Nella Capitala continua a dilagare l’emergenza incendi, e tra i territori più colpiti vi è ancora una volta il Municipio X. Apprendiamo che è andato a fuoco l’ex Country CLub di Castel Fusano, torna quindi a preoccupare l’area interessata alla pineta. All’inizio della ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 22 luglio 2022) Ostia – Brucia ancora ladi. Dalle ore 17.00 sono tre le squadre dei pompieri, con al seguito 2 autobotti, il carro autoprotettori, ed i volontari della Protezione Civile giunti sul litorale per spegnere il maxi rogo che ha coinvolto unadel, dove si trovano diverse strutture in legno. Sul posto sta lavorando un elicottero e stanno arrivando due Canadair. “Nella Capitala continua a dilagare l’emergenza incendi, e tra i territori più colpiti vi è ancora una volta il Municipio X. Apprendiamo che è andato a fuoco l’exdi, torna quindi a preoccupare l’area interessata. All’inizio della ...

