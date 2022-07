Ilary Blasi, via da Roma con i figli: l’indiscrezione (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilary Blasi lascerà Roma per andare a vivere in un’altra città insieme ai figli? La donna ha appena dato l’annuncio ufficiale della separazione dal marito Francesco Totti dopo 20 anni di matrimonio. Mentre i due hanno diffuso il comunicato ufficiale, lei si trovava in vacanza in Tanzania con i figlie e la sorella. Lo ha fatto per tenere la sua famiglia il più lontano possibile dal clamore mediatico generato dalla notizia della separazione. Ma ancora si cercano scoop sulla showgirl e sul Capitano. Nuovi amori per Ilary e per Totti Totti sembrerebbe essersi già accasato con Nomi Bocchi, una 34enne proveniente da Roma Nord. Al contrario nulla di certo si sa sul futuro amoroso della conduttrice dell’Isola dei famosi. È stato il settimanale Chi a parlare per primo di ... Leggi su tvzap (Di venerdì 22 luglio 2022)lasceràper andare a vivere in un’altra città insieme ai? La donna ha appena dato l’annuncio ufficiale della separazione dal marito Francesco Totti dopo 20 anni di matrimonio. Mentre i due hanno diffuso il comunicato ufficiale, lei si trovava in vacanza in Tanzania con ie e la sorella. Lo ha fatto per tenere la sua famiglia il più lontano possibile dal clamore mediatico generato dalla notizia della separazione. Ma ancora si cercano scoop sulla showgirl e sul Capitano. Nuovi amori pere per Totti Totti sembrerebbe essersi già accasato con Nomi Bocchi, una 34enne proveniente daNord. Al contrario nulla di certo si sa sul futuro amoroso della conduttrice dell’Isola dei famosi. È stato il settimanale Chi a parlare per primo di ...

