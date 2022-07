Iervolino: 'Piatek un top player, ecco cosa manca. Vogliamo acquistare Bonazzoli. Su Djuricic...' (Di venerdì 22 luglio 2022) Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, è stato intercettato dai microfoni di Radio Bussola, per fare il punto sul mercato... Leggi su calciomercato (Di venerdì 22 luglio 2022) Il presidente della Salernitana, Danilo, è stato intercettato dai microfoni di Radio Bussola, per fare il punto sul mercato...

CalcioOggi : Salernitana, Iervolino: 'Voglio Piatek, Bonazzoli e Djuricic. Okoli obiettivo per la difesa' - TUTTO mercato WEB - Sal_FuoriSede : Iervolino a Radio Bussola ha confermato diversi obiettivi del mercato in entrata: #Okoli #Ranieri #Rovella… - chrstnpls01 : RT @TuttoMercatoWeb: Salernitana, Iervolino: 'Voglio Piatek, Bonazzoli e Djuricic. Okoli obiettivo per la difesa' - marcullo02 : RT @TuttoMercatoWeb: Salernitana, Iervolino: 'Voglio Piatek, Bonazzoli e Djuricic. Okoli obiettivo per la difesa' - TuttoMercatoWeb : Salernitana, Iervolino: 'Voglio Piatek, Bonazzoli e Djuricic. Okoli obiettivo per la difesa' -