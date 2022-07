abeccaria : I pm vogliono processare due collaboratori di giustizia per l'omicidio di Mormile - Agenzia_Italia : I pm vogliono processare due collaboratori di giustizia per l'omicidio di Mormile ?? @manudales - billythekode : @HuffPostItalia gli Italiani vogliono chiudere il vostro giornale e processare tre quarti della vostra redazione. T… - AlfaroliMarco : @condaghe @fattoquotidiano Il reato più grande è il crimine di guerra. Se si vuol processare Putin per crimini di g… - marisavillani : RT @Brennosenone: @Corriere Ci vogliono solo degli idioti, per pretendere di processare i rappresentanti di un governo estero, o dei rappre… -

AGI - Agenzia Italia

AGI - Il capo della Dda di Milano Alessandra Dolci e il pm Stefano Ammendola hanno chiesto il rinvio a giudizio dei collaboratori di giustizia Vittorio Foschini e Salvatore Pace per l'omicidio di ...Il prossimo annoportare questo spettacolo peculiare on the road, con Fripp che si unirà ... "Pensare in maniera musicale e in maniera verbale sono due diverse parti del mio modo di... I pm vogliono processare due collaboratori di giustizia per l'omicidio di Mormile Il processo ‘Ndrangheta stragista” ha fatto però emergere ... Mornile non prese denaro per fare favori e Papalia ma venne ucciso per volere del boss che lo riteneva testimone scomodo dei suoi incontri ...La risposta del Presidio del Camino sinodale non si è fatta attendere, lamentandosi che la Santa Sede (cioè il Papa) non dialoga con loro.