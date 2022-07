F1, risultati e classifica prove libere 1 GP Francia 2022: Leclerc miglior tempo davanti a Verstappen (Di venerdì 22 luglio 2022) Charles Leclerc ottiene il miglior tempo al termine delle prove libere 1 del GP di Francia 2022 di F1: ecco di seguito i risultati e la classifica della prima sessione sul circuito del Paul Ricard. A Le Castellet è subito duello a distanza tra Leclerc e Verstappen e dunque tra la Ferrari e la Red Bull. Il monegasco per poco meno di un decimo fa registrare il miglior crono davanti al rivale olandese, quindi Sainz, Russell, Gasly e poi soltanto sesto un Perez non in grande spolvero. Da sottolineare De Vries, rookie che ha sostituito Hamilton in Mercedes, in nona posizione. RIVIVI IL LIVE DELLE prove libere 1 SEGUI IL LIVE DELLE ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Charlesottiene ilal termine delle1 del GP didi F1: ecco di seguito ie ladella prima sessione sul circuito del Paul Ricard. A Le Castellet è subito duello a distanza trae dunque tra la Ferrari e la Red Bull. Il monegasco per poco meno di un decimo fa registrare ilcronoal rivale olandese, quindi Sainz, Russell, Gasly e poi soltanto sesto un Perez non in grande spolvero. Da sottolineare De Vries, rookie che ha sostituito Hamilton in Mercedes, in nona posizione. RIVIVI IL LIVE DELLE1 SEGUI IL LIVE DELLE ...

