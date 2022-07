Dischi – Pamela Prati presenta ‘Sale del Sud’ | “Un brano che ho scritto per ricordare mio nipote”

(Di venerdì 22 luglio 2022) E’ unmolto importante per, in quanto legato a una vicenda personale per lei molto toccante. Lo scorso giugno, infatti,ha perso prematuramente l’amatoAlessandro, al qualeera molto legata. “’Sale Del– racconta– è una canzone che hocon Daniele Piovani dedicandola a mio. Il sale che descrivo nelè quello delle mie lacrime e ha anche un valore sacrale. Il sale, infatti, nelle antiche mitologie è simbolo di purezza ed eternità e Alessandro sarà per sempre un angelo puro, che vivrà eternamente nei miei ricordi. Questa canzone è una dichiarazione d’amore per lui, e so che potrò ritrovarlo in ogni gesto, abbraccio o carezza e lo ...

Lo scorso giugno, infatti,ha perso prematuramente l'amato nipote Alessandro, al qualeera molto legata. "'Sale Del Sud' - racconta- è una canzone che ho scritto con Daniele