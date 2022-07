Claudia ed Elena spose fra uniforme e picchetto d'onore (Di venerdì 22 luglio 2022) A Cefalù l'unione fra Elena Mangialardo, vicebrigadiere in servizio al Radiomobile Cassia di Roma, e Claudia, imprenditrice. È la prima volta per una donna dell'Arma Leggi su vanityfair (Di venerdì 22 luglio 2022) A Cefalù l'unione fraMangialardo, vicebrigadiere in servizio al Radiomobile Cassia di Roma, e, imprenditrice. È la prima volta per una donna dell'Arma

Corriere : Elena e Claudia, matrimonio in alta uniforme (e picchetto d'onore). La prima volta nell'Arma - elvira_serra : Il matrimonio in alta uniforme per la vicebrigadiera dei carabinieri Elena Mangialardo e la sua compagna Claudia De… - fanpage : “Speriamo che la nostra unione faccia capire la forza dell’amore: abbiate il coraggio di amare” La carabiniera Ele… - antobon2 : RT @AlbertoLetizia2: Elena, vicebrigadiere dei carabinieri (e già questo farà saltare le coronarie ai bigotti), celebra in alta uniforme l'… - turi29834548 : RT @Kore_1993: Che meraviglia?? -