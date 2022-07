Chi può unire il "Grande Centro"? I quattro leader del «partito di Draghi» (ma manca un federatore) (Di venerdì 22 luglio 2022) Qualcuno a mezza voce già lo chiama il «partito di Draghi». Perché anche se il premier dimissionario difficilmente sarà in campo nella prossima campagna elettorale,... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 22 luglio 2022) Qualcuno a mezza voce già lo chiama il «di». Perché anche se il premier dimissionario difficilmente sarà in campo nella prossima campagna elettorale,...

Radio3tweet : Chi ha scelto di fare l’insegnante ha scommesso sui propri scolari e, in generale, sui giovani, sulla loro capacità… - ScaltritiLab : Studiate ragazzi. Studiare vi eviterà di prendere fregature, ciarlatani, e di evitare la vera supponenza, che è que… - Link4Universe : Essere nati in un altro momento storico, non è una giustificazione per essere bigotti. Per quanta comprensione può… - emmmefffe : @GiorgioScarinci @OizaQueensday E questo è esattamente il motivo per cui chi si candida contro la dx può continuare… - MarinaMana1 : RT @nelloscavo: La favola triste di don Abbondio e 'il caghetta' -