Checco Zalone sapete che è laureato? Ecco in cosa

Leggi su formatonews

(Di venerdì 22 luglio 2022)è sicuramente uno degli attori comici più amati in Italia. Mache è? Da non credere, scopriamo tutti i dettagli sulla sua vita privata. Impossibile non amare, con i suoi numerosissimi film è riuscito a conquistare il cuore del pubblico. Oggi, dopo tanta gavetta ha raggiunto una fama incredibile. Ma in pochi sanno che in realtà il noto comico è. Siete curiosi di sapere in? Vediamolo insieme.la veritàIl suo vero nome è Luca Medici, ma da tutti è conosciuto come, in ...