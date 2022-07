Caldo record in Italia: 'Nel 2022 previsto eccesso di mortalità come nel 2003'. E domani bollino rosso in 16 città (Di venerdì 22 luglio 2022) L' estate del 2003 era stata la più torrida della storia. Un vero e proprio incubo. E ogni anno, in vista del periodo estivo, ci si chiedeva preoccupati: 'Questa estate il Caldo sarà torrido come in ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 luglio 2022) L' estate delera stata la più torrida della storia. Un vero e proprio incubo. E ogni anno, in vista del periodo estivo, ci si chiedeva preoccupati: 'Questa estate ilsarà torridoin ...

Agenzia_Ansa : 'Viste le temperature estreme raggiunte quest'anno, i dati ci fanno ritenere che nel 2022 avremo un eccesso di mort… - Corriere : Meteo: verso il top del caldo, a Milano in bilico il record di temperatura - Internazionale : In Europa non piove da mesi e le temperature da record prosciugano il terreno. I danni all’agricoltura e agli ecosi… - CarlettiErminia : RT @MMmarco0: La stazione meteo South Col, sul Monte Everest, posta ad un'altitudine di 7.945 metri ha registrato l'incredibile e scioccant… - uomok58 : RT @Giulio_Firenze: Situazione generale: Dopo l'intensa, ma breve, avvezione calda che ha fatto cadere numerosi record di caldo storici su… -