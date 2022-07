Calciomercato Napoli: pronti tre colpi (Di venerdì 22 luglio 2022) Non si ferma la corsa del Napoli per cercare di completare la propria rosa e compensare le uscite di questa sessione di mercato per prepararsi alla prossima stagione calcistica. La società attualmente si sta muovendo per Simeone, Deulofeu e per Solkabben. L’argentino Simeone, classe ’95, è stato protagonista di un’ottima stagione con l’Hellas Verona totalizzando L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Non si ferma la corsa delper cercare di completare la propria rosa e compensare le uscite di questa sessione di mercato per prepararsi alla prossima stagione calcistica. La società attualmente si sta muovendo per Simeone, Deulofeu e per Solkabben. L’argentino Simeone, classe ’95, è stato protagonista di un’ottima stagione con l’Hellas Verona totalizzando L'articolo

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, definiti gli ultimi dettagli per l'arrivo di #Kim - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, #Solbakken ha dato il suo impegno agli azzurri. Difficile che la @OfficialASRoma rilan… - cmdotcom : #Napoli , chiuso un colpo in attacco: #Roma beffata - cn1926it : #Simeone, sì al #Napoli: rifiutato il #Siviglia. Cifra e formula del trasferimento - Fantacalcio : Napoli, Mertens non tornerà! De Laurentiis: 'Ha rifiutato ingaggio da 2.4 milioni netti' -