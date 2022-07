Calciomercato Genoa, non solo Yalcin: occhi in casa Barcellona (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Genoa continua a sondare il terreno del Calciomercato alla ricerca dei giusti rinforzi per le idee del tecnico Blessin. Il Grifone sembra intenzionato ad allestire una rosa che possa competere per la vittoria del campionato, in modo da centrare l’accesso diretto alla Serie A, senza passare per i tortuosi e insidiosi playoff. I rossoblù si sono mossi in netto anticipo assicurandosi Coda, capocannoniere dell’ultima Serie B e profilo dalla grande esperienza per un campionato come quello cadetto. Le mosse dei liguri, tuttavia, non si fermano di certo qua e i prossimi giorni si preannunciano più caldi che mai. Calciomercato Genoa, ufficiale l’acquisto di Yalcin Il Calciomercato del Genoa si muove soprattutto in attacco, dove Blessin vorrebbe più uomini per variare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilcontinua a sondare il terreno delalla ricerca dei giusti rinforzi per le idee del tecnico Blessin. Il Grifone sembra intenzionato ad allestire una rosa che possa competere per la vittoria del campionato, in modo da centrare l’accesso diretto alla Serie A, senza passare per i tortuosi e insidiosi playoff. I rossoblù si sono mossi in netto anticipo assicurandosi Coda, capocannoniere dell’ultima Serie B e profilo dalla grande esperienza per un campionato come quello cadetto. Le mosse dei liguri, tuttavia, non si fermano di certo qua e i prossimi giorni si preannunciano più caldi che mai., ufficiale l’acquisto diIldelsi muove soprattutto in attacco, dove Blessin vorrebbe più uomini per variare ...

GiovaAlbanese : #Dragusin è atteso nel primo pomeriggio in sede #Genoa per definire gli ultimi dettagli del suo nuovo contratto. Po… - GiovaAlbanese : Ufficiale: la #Juventus ha acquisito #Cambiaso dal #Genoa per 8 milioni e mezzo, più bonus fino ad altri 3. Per il… - Cucciolina96251 : RT @LBuconi: #Frosinone vicino #Mulattieri in prestito dall’#Inter. #Sudtirol in chiusura #Caló dal #Genoa. #calciomercato @DiMarzio @LucaB… - IlMerlo1893 : IL TG di Realtà Genoana Le news in casa @GenoaCFC #Calciomercato #Genoa - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Genoa: ecco l'ex Besiktas e Lecce Yalcin #ilpodsport -