Avatar | i set LEGO svelati al San Diego Comic Con 2022

(Di venerdì 22 luglio 2022) Quattro nuovi setispirati al mondo dici aspettano per riportarci su Pandora in attesa dell'uscita del sequel: La via dell'acqua. In attesa dell'arrivo al cinema di: La via dell'acqua, il mondo di Pandora torna ad ammaliare i fan nei quattro setispirati al franchisedi James Cameronal San-Con. Tre dei quattro set di mattoncini ripropongono sequenze del primo. Ma nel quarto, 40554: Jake Sully & hisin BrickHeadz, abbiao un primo assaggio di ciò che ci regalerà: La via dell'acqua. Tutti e quattro i set verranno commercializzati il 1 ottobre. 75572: Jake & Neytiri's First Banshee ...

smartworld_it : LEGO svela i set dedicati ad Avatar -

Tom's Hardware Italia

Non è l'ad esprimere se stesso e il proprio stile in tutti i mondi possibili nel digitale, ... oltre che rendendo il mondo reale molto simile aldi Minority Report o Men in Black. ...Queste sequenze subacquee hanno visto gli attori principali di: la via dell'acqua esibirsi ... Sebbene Winslet sia stata protagonista del più impressionante trattenimento del respiro sul, ... LEGO Avatar: svelati tutti i set al San Diego Comic Con Quattro nuovi set LEGO ispirati al mondo di Avatar ci aspettano per riportarci su Pandora in attesa dell'uscita del sequel Avatar: La via dell'acqua. In attesa dell'arrivo al cinema di Avatar: La via ...Il videogame di Massive Entertainment, che avrebbe dovuto esordire in prossimità dell'uscita del nuovo film, arriverà solo nell'anno fiscale 2023/24 ...