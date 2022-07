Atp di Gstaad, Berrettini torna in campo e vola ai quarti di finale (Di venerdì 22 luglio 2022) Gstaad – Matteo Berrettini accede ai quarti di finale del torneo Atp di Gstaad 2022 dove affronterà Pedro Martinez Portero. Il tennista romano, beneficiario di un bye all’esordio, ha superato negli ottavi il francese Richard Gasquet per 6-4, 6-4. L’azzurro non disputava un match ufficiale dalla finale del Queen’s per via della positività al Covid-19. (Adnkronos)(foto@Federtennis-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 22 luglio 2022)– Matteoaccede aididel torneo Atp di2022 dove affronterà Pedro Martinez Portero. Il tennista romano, beneficiario di un bye all’esordio, ha superato negli ottavi il francese Richard Gasquet per 6-4, 6-4. L’azzurro non disputava un match ufficiale dalladel Queen’s per via della positività al Covid-19. (Adnkronos)(foto@Federtennis-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

