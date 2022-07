(Di venerdì 22 luglio 2022) Da sapere Continuano iestivi sulle strade della città. In questi giorni il Comune di Bergamo e A2A sono al lavoro su via, dove è in corso il cantiere per la ri, tra il ponte dell’autostrada e via Furietti.

L'Eco di Bergamo

...con rimozione forzata dei veicoli inadempienti per un cantiere di Iren Acqua attivo sulla...della strada e senso unico alternato nei tratti progressivamente interessati da lavori di...A inizio agosto partiranno nuovi lavori per la posa dellaelettrica, questa volta in via Tasso, nel centro di Bergamo. Per poter consentire il cantiere sono stati previsti, dalle ore 09.00 di ... Asfaltatura e rete elettrica: l'estate dei lavori prosegue in via Zanica e via Tasso Da sapere Continuano i lavori estivi sulle strade della città. In questi giorni il Comune di Bergamo e A2A sono al lavoro su via Zanica, dove è in corso il cantiere per la riasfaltatura, tra il ponte ...A inizio agosto partiranno nuovi lavori per la posa della rete elettrica, questa volta in via Tasso, nel centro di Bergamo. Per poter consentire il cantiere sono stati previsti, dalle ore 09.00 di ...