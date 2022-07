Anche Praga sceglie gli F-35 e l' Italia ci guadagna

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il governo della Repubblica Ceca ha avviato negoziati con gli Stati Uniti per l'acquisto di 24 caccia F-35 Lightning II destinati alla sua Aeronautica militare. L'aeroplano sostituirà i 14 Saab Jas-39 Gripen attualmente operati darendendo il paese il secondo alleato dell'Europa orientale dopo la Polonia a impiegare i caccia della Lockheed Martin. “Sono stato autorizzato a formare una squadra negoziale interministeriale e ad avviare negoziati con il governo degli Stati Uniti per l'acquisto di 24 unità di caccia multiruolo F-35 Lightning II per equipaggiare due squadroni”, ha dichiarato il ministro della Difesa ceco Jana ?ernochová in una nota diffusa ieri a margine del salone internazionale dell’aerospazio di Farnborough (Uk). Tuttavia, i tempi tecnici per il perfezionamento dell’acquisto e la costruzione prevedono checontinuerà a ...