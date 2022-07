Vivere il design d’arredi | cosa significa?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 luglio 2022) Rispondere alla domanda cos’è il, è estremamente difficile perché è un ambito disciplinare estremamente complesso, vario e in continua evoluzione. La parolapuò essere tradotta con “disegno”, “progetto” e “struttura di base” e, alla radice di qualsiasi artefatto visivo esiste una forte progettazione. Il, nello specifico, è un settore d’intervento che affonda la sua storia ai primi anni del 1900. Progettare un oggetto d’arredo non è per nulla facile, perché bisognail contesto dentro il quale si immagina quel preciso arredo. Insieme al gusto estetico non deve però venire meno quello utilitaristico ed ergonomico: una sedia non sarebbe comoda rispetto a determinati requisiti, come un tavolo deve possedere una certa altezza per essere di facile ...