“Vai a prenderti uno Xanax” | la lite al Senato tra Ronzulli e Gelmini

(Di giovedì 21 luglio 2022) Mentre inera già deflagrata la crisi, due esponenti di Forza Italia (una si è dimessa subito dopo il mancato voto di fiducia a Mario Draghi) si sono rese protagoniste di unadavanti a tutti i parlamentari. Da una parte Maria Stella, dall’altra Licia. La prima, attuale Ministra per gli Affari Regionali e per le Autonomie, ha accusato l’ormai ex collega di partito di aver fatto cadere l’esecutivo; la seconda ha risposto invitandola a prendere un anti-depressivo., laaldopo la mancata fiducia a Draghi Scene di ordinaria follia in una giornata di ordinaria follia politica. Secondo le ricostruzioni fatte dai presenti, al termine del dibattimento in Aula (quindi prima delle dichiarazioni di voto), ...

Ieri sera Toti e Quagliariello hanno chiamato in causa la ministra in uscita da Forza Italia Secondo i retroscena dei giornali prima dello showdown Gelmini ha provato in più occasioni a convincere Ber ...Una giornata nervosa e lunga che vede anche uno scambio di battute al vetriolo tra Licia Ronzulli e Maria Stella Gelmini, tra le quali notoriamente non corre ...