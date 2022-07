Ultime Notizie Roma del 21-07-2022 ore 13:10 (Di giovedì 21 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale Mario Draghi si è dimesso il presidente ha lasciato il Quirinale e poco fa mezz’ora di colloquio con Mattarella dopo aver rassegnato le sue dimissioni vado al Quirinale per comunicare le mie determinazioni ha detto questa mattina poco prima durante l’intervento Clash alla camera a volte anche il cuore di banchieri centrali viene usato commentato con Mosto all’inizio del suo intervento non è bastata la incazzata in Senato arrivata con soli 95 voti favorevoli risultato più basso che il governo abbia ottenuto in questa legislatura un numero esiguo per proseguire il cammino del governo a mettere la parola fine non è il MoVimento 5 Stelle che non partecipa al voto ma pesano sull’esito di assenze di lega e Forza Italia che lasciano l’emiciclo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale Mario Draghi si è dimesso il presidente ha lasciato il Quirinale e poco fa mezz’ora di colloquio con Mattarella dopo aver rassegnato le sue dimissioni vado al Quirinale per comunicare le mie determinazioni ha detto questa mattina poco prima durante l’intervento Clash alla camera a volte anche il cuore di banchieri centrali viene usato commentato con Mosto all’inizio del suo intervento non è bastata la incazzata in Senato arrivata con soli 95 voti favorevoli risultato più basso che il governo abbia ottenuto in questa legislatura un numero esiguo per proseguire il cammino del governo a mettere la parola fine non è il MoVimento 5 Stelle che non partecipa al voto ma pesano sull’esito di assenze di lega e Forza Italia che lasciano l’emiciclo ...

