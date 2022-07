Tour de France 2022 | Jonas Vingegaard si è rivelato più forte di Tadej Pogacar in questa edizione E la Jumbo-Visma è stata determinante

(Di giovedì 21 luglio 2022) Poco da dire, nonostante la crisi didel Col du Granon, non sarebbe cambiato nulla in questodesi èpiù, ha sfruttato il lavoro al meglio della propria squadra, nettamente la migliore del lotto e meritatamente si è assicurato (mancano ancora tre giorni, ma dovrebbe succedere il finimondo) la Maglia Gialla. Quella di oggi, nell’ultima tappa pirenaica, la frazione da Lourdes-Hautacam, èl’ennesima dimostrazione di forza del danese e della sua, molto probabilmente quella che più ha esplicato la supremazia diquest’anno. Sfruttando una tattica perfetta e un Wout van Aert in ...

Jonas Vingegaard Roma, 21 luglio 2022 - Dopo la stoccata sulle Alpi arriva quella sui Pirenei che probabilmente chiude i giochi per la vittoria finale del Tour de France 2022 : Jonas Vingegaard stacca ancora il (bis)campione uscente Tadej Pogacar e mette entrambe le mani sulla Grande Boucle al termine di una tappa destinata a consegnare al ciclismo un'...I voti della diciottesima tappa del 109° Tour de France, Lourdes - Hautacam, km 143,5, ultima tappa di montagna: vittoria della maglia gialla Jonas Vingegaard con 1'4' su Pogacar. In classifica, a tre tappe dalla fine, Vingegaard ha ora 3'26'...