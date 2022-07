Tormentoni estivi 2022: ecco la top 20 di Spotify di oggi 21 luglio (Di giovedì 21 luglio 2022) Siamo arrivati al giro di boa di questa estate 2022, essendo oggi il 21 luglio e con la fine della stagione estiva sempre più vicina. Per questo siamo pronti a scoprire quanto stanno andando forte i Tormentoni estivi che stanno caratterizzando questi giorni molto caldi. Tormentoni estivi 2022: la lista completa ecco tutti i brani che ci stanno facendo compagnia durante quest’estate 2022! Qual è la vostra hit preferita? Tribale – Elodie Bolero – Baby K feat Mika No Stress – Marco Mengoni Bubble – Takagi&Ketra con Tha Supreme e Salmo Pare – Ghali e Madame L’amore l’amore – Vasco Rossi Sensibile all’estate – Jovanotti Bagno a mezzanotte – Elodie La dolce vita – Fedez, Tananai e Mara Sattei Ossa rotte – ... Leggi su zon (Di giovedì 21 luglio 2022) Siamo arrivati al giro di boa di questa estate, essendoil 21e con la fine della stagione estiva sempre più vicina. Per questo siamo pronti a scoprire quanto stanno andando forte iche stanno caratterizzando questi giorni molto caldi.: la lista completatutti i brani che ci stanno facendo compagnia durante quest’estate! Qual è la vostra hit preferita? Tribale – Elodie Bolero – Baby K feat Mika No Stress – Marco Mengoni Bubble – Takagi&Ketra con Tha Supreme e Salmo Pare – Ghali e Madame L’amore l’amore – Vasco Rossi Sensibile all’estate – Jovanotti Bagno a mezzanotte – Elodie La dolce vita – Fedez, Tananai e Mara Sattei Ossa rotte – ...

CrostataraRoma5 : RT @oggisettimanale: Sul nuovo #OggiSettimanale @noemiofficial si confessa: «Non sono dimagrita, sono tornata come ero stata sempre. Ero in… - ARCHINIANARCHIN : RT @oggisettimanale: Sul nuovo #OggiSettimanale @noemiofficial si confessa: «Non sono dimagrita, sono tornata come ero stata sempre. Ero in… - CallegherNicola : RT @oggisettimanale: Sul nuovo #OggiSettimanale @noemiofficial si confessa: «Non sono dimagrita, sono tornata come ero stata sempre. Ero in… - veronicasvojce : RT @oggisettimanale: Sul nuovo #OggiSettimanale @noemiofficial si confessa: «Non sono dimagrita, sono tornata come ero stata sempre. Ero in… - Lupoforever_ : Dopo 2 anni e rotti di fai da te, vado dal parrucchiere...musica caraibica, tormentoni estivi...??sembra di essere a… -