Torino | trovato morto tra i resti del suo aliante il pilota disperso da 24 ore in Val di Susa

(Di giovedì 21 luglio 2022) È stato rinel primo pomeriggio l'da ieri in Valle di, in provincia di. Idel velivolo e la salma del, sono stati individuati sul versante ovest ...

È stato ritrovato nel primo pomeriggio l' aliante disperso da ieri in Valle di Susa, in provincia di. I resti del velivolo e la salma del pilota, sono stati individuati sul versante ovest della Punta Charrà intorno a quota 2700 metri, nel territorio di Bardonecchia. Dopo la prima ricognizione ...Argomentimorti sul lavoro fiom - cgil Leggi anche Bardonecchia,morto tra i resti del suo aliante il pilota di Biella disperso ieri seraÈ stato ritrovato nel primo pomeriggio l'aliante disperso da ieri in Valle di Susa, in provincia di Torino. I resti del velivolo e la salma del pilota, sono stati individuati sul ...