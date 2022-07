Speranza di non vedervi più (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug – Altro che migliori, sono sempre i peggiori quelli che se ne vanno. , perché nessuno scenderà in piazza adesso per invocare la permanenza al governo di Draghi e della pattuglia di ministri più dannosi della storia politica italiana. Da Brunetta a Di Maio, passando per Lamorgese e Speranza, alzi la mano chi avrà nostalgia di questi volti, della loro protervia, della loro insipienza, della loro tristezza. Non ci sarebbe neppure bisogno di darsi ai sondaggi, perché la verità è che nessuno avrà nostalgia di questi signori, nessuno piangerà per la loro ingloriosa fine politica. Nessuno, proprio nessuno, si strapperà i capelli non potendo più subire le imposizioni ipocondriache di Speranza, tantomeno rimpiangerà il ministro degli Esteri più incapace e inutile di sempre. E c’è forse qualcuno che si commuoverà ripensando all’invisibile Lamorgese ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug – Altro che migliori, sono sempre i peggiori quelli che se ne vanno. , perché nessuno scenderà in piazza adesso per invocare la permanenza al governo di Draghi e della pattuglia di ministri più dannosi della storia politica italiana. Da Brunetta a Di Maio, passando per Lamorgese e, alzi la mano chi avrà nostalgia di questi volti, della loro protervia, della loro insipienza, della loro tristezza. Non ci sarebbe neppure bisogno di darsi ai sondaggi, perché la verità è che nessuno avrà nostalgia di questi signori, nessuno piangerà per la loro ingloriosa fine politica. Nessuno, proprio nessuno, si strapperà i capelli non potendo più subire le imposizioni ipocondriache di, tantomeno rimpiangerà il ministro degli Esteri più incapace e inutile di sempre. E c’è forse qualcuno che si commuoverà ripensando all’invisibile Lamorgese ...

