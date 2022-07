Gazzetta_it : Semenya non domina più: invecchiata e fuori condizione, eliminata nei 5000 -

Caster - Caster- torna sulla scena iridata dopo cinque anni e mille battaglie (perse) per ... I lineamenti, quelli,sono cambiati: sono sempre mascolini. Nemmeno la sportività: prima e dopo ...era mai capitato che la sede fosse una città così piccola, appena 172 mila abitanti, con ... Gimbo licenzia il padre - allenatore Casterva ai mondiali di Eugene: iscritta nei 5000 metri ... Semenya non domina più: invecchiata e fuori condizione, eliminata nei 5000