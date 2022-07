Se l’esecutivo è caduto | la responsabilità è di Draghi Parla il vicecapogruppo M5S alla Camera | Gallo | “Abbiamo ingoiato bocconi amari ma la nostra generosità non è stata contraccambiata”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 luglio 2022) “Noi del Movimento Cinque Stelletantie fatto sacrifici in questo Governo. Ma lanon è”. Paola di Luigidel M5S, che in un’intervista a La Notizia spiega come e perché l’esperienza delsi sia conclusa. Il Governoè giunto al capolinea. Come si è arrivati a questo epilogo? “Bisognerebbe chiederlo a Mario. Sono state scelte che ha fatto lui. Sia la scorsa settimana quando è salito dimissionario al Colle, nonostante avesse la fiducia delle Camere, sia ora che in ...