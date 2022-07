Riciclo vecchi cassetti: guarda cosa ti combino con questo riciclo creativo! (Di giovedì 21 luglio 2022) Hai dei cassetti vecchi a casa e non hai il coraggio di buttarli? Con questi consigli potrai riciclarli al meglio e dare loro nuova vita. Vediamo insieme! cassetti vecchi come vasi da giardino Un primo utilizzo davvero molto diffuso negli ultimi tempi è quello adatto a chi ha il pollice verde. Si tratta di trasformare i cassetti in veri e propri vasi da giardino, magari posizionandoli a mo’ di giardino verticale, su di una parete: il risultato sarà sicuramente molto originale e particolarmente d’impatto! cassetti come mensole Un’altra idea geniale sarebbe quella di trasformare i nostri cassetti vecchi in mensole. Basterà posizionarli nella posizione giusta per far sì che possano essere sfruttati come superfici per poggiarci su qualsiasi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 21 luglio 2022) Hai deia casa e non hai il coraggio di buttarli? Con questi consigli potrai riciclarli al meglio e dare loro nuova vita. Vediamo insieme!come vasi da giardino Un primo utilizzo davvero molto diffuso negli ultimi tempi è quello adatto a chi ha il pollice verde. Si tratta di trasformare iin veri e propri vasi da giardino, magari posizionandoli a mo’ di giardino verticale, su di una parete: il risultato sarà sicuramente molto originale e particolarmente d’impatto!come mensole Un’altra idea geniale sarebbe quella di trasformare i nostriin mensole. Basterà posizionarli nella posizione giusta per far sì che possano essere sfruttati come superfici per poggiarci su qualsiasi ...

Nonnepossopi1 : @fratotolo2 Come nei film c'è anche lo sponsor ufficiale,Louis Vuitton.Dovete sapere che Louise Vuitton era un tapp… - analiticamente1 : @KersevanRoberto @GabrieleGalas17 @BusaFabio @WLKFabio @sciopaaa @Grillology sei talmente fuori dal mondo reale di… - Nonsprecare : Riciclo vecchi giocattoli: ecco come trasformarli in decorazioni e accessori per la casa - MauroReg123 : @vitalbaa @jimmomo si ma poi chi ha valutato i progetti degli Enti pubblici inseriti nel PNRR? da quello che vedo… - Carmencita9173 : Ma non ce la posso fare ????quindi sarà un riciclo dei vecchi???? -