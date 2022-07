Putin, colloquio con bin Salman: al centro il petrolio e la Siria (Di giovedì 21 luglio 2022) Prima Biden e adesso Putin. I sauditi, da sempre protetti perché storici alleati degli Stati Uniti e avversari di Iran e Siria (vicini a Mosca) ora si barcamenano anche con il dittatore russo. Il ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 luglio 2022) Prima Biden e adesso. I sauditi, da sempre protetti perché storici alleati degli Stati Uniti e avversari di Iran e(vicini a Mosca) ora si barcamenano anche con il dittatore russo. Il ...

FraLauricella : ??l presidente russo Vladimir #Putin ha avuto oggi un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita Moham… - MaurizioBastas1 : Il colloquio Berlusconi a Repubblica: 'Non volevamo far cadere Draghi, ma ha rifiutato il bis. Probabilmente era st… - fforzano : In realtà Putin aveva telefonato a Draghi per vedere se era possibile avviare colloqui di pace. Ma Draghi era nella… - iamjehangirali : RT @it_Khamenei: Il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, ha avuto oggi (martedi) pomeriggio un colloquio con la guida della… - MirellaManzi : @SeanFonnery Ritrovare un colloquio con #Putin -