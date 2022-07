Proposta choc | Eutanasia per i bambini tra 1 e 12 anni (Di giovedì 21 luglio 2022) La Proposta che sconvolge letteralmente il Paese e il mondo: nemmeno i bambini più piccoli sembrano essere risparmiati dalla cultura della morte che pervade la società e le istituzioni, tanto da arrivare a un punto di non ritorno. Un’ipotesi ancora allo studio ma che è estremamente grave soltanto per essere stata lanciata da un ministro, L'articolo Proposta choc Eutanasia per i bambini tra 1 e 12 anni proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 21 luglio 2022) Lache sconvolge letteralmente il Paese e il mondo: nemmeno ipiù piccoli sembrano essere risparmiati dalla cultura della morte che pervade la società e le istituzioni, tanto da arrivare a un punto di non ritorno. Un’ipotesi ancora allo studio ma che è estremamente grave soltanto per essere stata lanciata da un ministro, L'articoloper itra 1 e 12proviene da La Luce di Maria.

dolores20943592 : RT @Vito68122235: Ultima ora Proposta choc di Speranza:manette per chi non indossa la mascherina La cosa piu' vergognosa e' che ce gente… - CavalloliberoZ : RT @Vito68122235: Ultima ora Proposta choc di Speranza:manette per chi non indossa la mascherina La cosa piu' vergognosa e' che ce gente… - Giacomo16887166 : RT @Vito68122235: Ultima ora Proposta choc di Speranza:manette per chi non indossa la mascherina La cosa piu' vergognosa e' che ce gente… - gianppaolo : RT @Vito68122235: Ultima ora Proposta choc di Speranza:manette per chi non indossa la mascherina La cosa piu' vergognosa e' che ce gente… - Gabriele885 : RT @Vito68122235: Ultima ora Proposta choc di Speranza:manette per chi non indossa la mascherina La cosa piu' vergognosa e' che ce gente… -