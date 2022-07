(Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nella cornice della Sala Giunta del Coni, situata nella location romana di Palazzo H, sono stati presentati iunder 17 e 19 di. La rassegna iridata andrà in scena dal 4 all'11 settembre 2022 al “Bella Italia Efa Village” diSabbiadoro. Per la prima volta dal 2016 l'Italia tornerà a ospitare un evento internazionale di, come ha evidenziato il presidente del Coni Giovanni Malagò: “Sono contento perchè potremo raccontare di nuovo qualcosa di questo sport che ha una grande tradizione nel nostro paese, anche se negli ultimi tempi è stato più complicato ottenere risultati. Nelle ultime uscite però abbiamo ottenuto buoni piazzamenti e stiamo facendo il possibile per dare la giusta consacrazione ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Pentathlon Moderno, dal 4/9 a Lignano i Mondiali giovanili - - Italpress : Pentathlon Moderno, dal 4/9 a Lignano i Mondiali giovanili - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pentathlon Moderno, dal 4/9 a Lignano i Mondiali giovanili -… - ZerounoTv : Pentathlon Moderno, dal 4/9 a Lignano i Mondiali giovanili - ItaliaNotizie24 : Pentathlon Moderno, dal 4/9 a Lignano i Mondiali giovanili -

SPORTFACE.IT

Giovanni Malagò è intervenuto questa mattina alla presentazione dei Mondiali giovanili Under 19 e 17 di, che si disputeranno dal 4 all'11 settembre negli impianti del 'Bella Italia Efa Village' di Lignano Sabbiadoro: 'Sono contento perché era da un po' che in Italia non avevamo l'...Esperto di atletica,, volley, pugilato, basket, arti marziali, ginnastica, e tante altre discipline, Loriga, "il comandante" come lo chiamavano i colleghi, se ne va a 95 anni ... Pentathlon moderno, Malagò: "Mondiale under in Italia una bella occasione" ROMA (ITALPRESS) – Nella cornice della Sala Giunta del Coni, situata nella location romana di Palazzo H, sono stati presentati i Mondiali giovanili under 17 e 19 di pentathlon moderno. La rassegna ...Giovanni Malagò è intervenuto questa mattina alla presentazione dei Mondiali giovanili Under 19 e 17 di pentathlon moderno.