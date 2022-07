Pd: Letta, 'nei prossimi giorni nostra proposta vincente, vedremo chi ci starà' (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "Nei prossimi giorni lanceremo la nostra proposta al Paese per essere vincenti alle elezioni. Voglio vedere candidati con gli occhi della tigre, in giro a raccontare quello che è successo, un'altra idea di Italia. vedremo chi ci starà". Lo ha detto Enrico Letta al Tg3. Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "Neilanceremo laal Paese per essere vincenti alle elezioni. Voglio vedere candidati con gli occhi della tigre, in giro a raccontare quello che è successo, un'altra idea di Italia.chi ci". Lo ha detto Enricoal Tg3.

AndreaMarcucci : Come ha detto Letta oggi e come hanno detto Franceschini e Orlando nei giorni scorsi, la decisione irresponsabile d… - ANGELOGHERARDI : RT @AntonioSocci1: Ecco un chiaro esempio di 'populismo delle élite': evocano un'Italia che sta solo nella loro mente e nei loro salotti (#… - alexdf4972 : RT @alexa5313: @psicosistemica @WomanWithPen @convivioblog @EnricoLetta @matteorenzi Io non ho sentito una parola di Letta, nei confronti d… - WomanWithPen : RT @alexa5313: @psicosistemica @WomanWithPen @convivioblog @EnricoLetta @matteorenzi Io non ho sentito una parola di Letta, nei confronti d… - apocalittica : RT @AntonioSocci1: Ecco un chiaro esempio di 'populismo delle élite': evocano un'Italia che sta solo nella loro mente e nei loro salotti (#… -